У Німеччині мечеть облили кров’ю та залишили голову свині

У німецькому місті Меммінген у землі Баварія невідомі скоїли напад на місцеву мечеть турецької громади: залишили біля будівлі голову свині та залили фасад кров’ю тварини.

Про це пише BR24, передає "Європейська правда".

Інцидент стався рано-вранці у п’ятницю, ймовірно, під час так званої Freinacht – традиційної ночі жартів напередодні 1 травня.

За даними поліції Південно-Західної Швабії, зловмисники кинули в будівлю повітряні кульки, наповнені кров’ю тварин, а свинячу голову насадили на півмісяць у вхідній зоні мечеті.

Вранці міські служби та пожежники прибрали наслідки вандалізму.

Генеральна прокуратура Мюнхена повідомила, що розслідування ведеться за підозрою в ісламофобському мотиві. Правоохоронці перевіряють можливі ознаки образи релігійної громади та пошкодження майна.

Мечеть належить турецько-ісламській організації DITIB у Меммінгені. Мер міста Ян Ротенбахер назвав напад "обурливим проявом неповаги".

Варто зауважити, що минулого року поліція Німеччини зафіксувала таку кількість насильницьких злочинів на ґрунті правих поглядів, якої не було з 2016 року.

Нагадаємо, більшість громадян Німеччини стурбовані посиленням правого екстремізму, однак дослідники попереджають про "ефект звикання" до таких поглядів.