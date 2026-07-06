Туреччина заборонила круїзному лайнеру з ЛГБТ-туристами заходити до своїх портів

Круїзному лайнеру з 2 тисячами пасажирів із ЛГБТ-спільноти на борту заборонили заходити до турецьких портів після того, як місцева влада заявила, що їхня поведінка "не відповідає структурі нашого суспільства та нашим моральним цінностям".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Судно Scarlet Lady компанії Virgin Voyages відпливло з Афін 5 липня в рамках 10-денного круїзу, оголошеного як "епічна подорож виключно для геїв", організованого американською компанією Atlantis, яка займається проведенням круїзів та організацією відпочинку для представників ЛГБТ.

Очікувалося, що Scarlet Lady пришвартується в турецькому портовому місті Кушадаси 7 липня, після чого планувалося продовжити шлях до Стамбула.

Однак влада турецької провінції Айдин, в якій розташоване Кушадаси, опублікувала заяву, в якій зазначалося, що круїз був зафрахтований "групами, відомими поведінкою, що не відповідає структурі нашого суспільства та нашим моральним цінностям".

Вони додали, що прибуття корабля було "скасовано" після того, як воно "викликало значне занепокоєння громадськості".

"Немає жодної можливості, щоб згадана група відвідала нашу провінцію для участі в заході такого характеру", – наголосила місцева влада.

За останні 25 років кораблі компанії Atlantis 13 разів причалювали у Стамбулі та Кушадаси з гей-круїзами, повідомив виданню Річ Кемпбелл, президент і генеральний директор компанії Atlantis Events.

Кемпбелл заявив CNN, що був шокований цим рішенням, і додав, що за всю 36-річну історію Atlantis це вперше, коли їм "прямо сказали, що ми не можемо пришвартуватися тут через те, хто ми є".

"Чесно кажучи, це просто приголомшує. Тобто, аргумент полягає в тому, що це група геїв. Мене дуже турбує, коли країна вирішує, яких туристів їй пускати, а яких – ні", – сказав він.

Він розповів, що компанії не вдалося "домогтися реакції турецької влади", незважаючи на численні дзвінки до посольства США в Туреччині.

Тепер корабель зупиниться в Каїрі та на Криті замість Туреччини.

Гомосексуальність у Туреччині не є кримінальним злочином, але гомофобія там широко поширена. Вона сягає навіть найвищих рівнів влади: президент, Реджеп Таїп Ердоган, регулярно називає представників ЛГБТ "перевертами" та загрозою для традиційної сім’ї.

Наприкінці червня турецька поліція затримала щонайменше 50 осіб, зокрема журналіста, під час гей-прайду у Стамбулі.

Також варто зазначити, що нещодавно у Туреччині заарештували стендап-коміка за жарти про Ердогана та іслам.