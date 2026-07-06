Турция запретила круизному лайнеру с ЛГБТ-туристами заходить в свои порты

Круизному лайнеру с 2 000 пассажиров из ЛГБТ-сообщества на борту запретили заходить в турецкие порты после того, как местные власти заявили, что их поведение "не соответствует структуре нашего общества и нашим моральным ценностям".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Судно Scarlet Lady компании Virgin Voyages отплыло из Афин 5 июля в рамках 10-дневного круиза, объявленного как "эпическое путешествие исключительно для геев", организованного американской компанией Atlantis, которая занимается проведением круизов и организацией отдыха для представителей ЛГБТ.

Ожидалось, что Scarlet Lady пришвартуется в турецком портовом городе Кушадасы 7 июля, после чего планировалось продолжить путь в Стамбул.

Однако власти турецкой провинции Айдын, в которой расположен Кушадасы, опубликовали заявление, в котором отмечалось, что круиз был зафрахтован "группами, известными поведением, не соответствующим структуре нашего общества и нашим моральным ценностям".

Они добавили, что прибытие судна было "отменено" после того, как оно "вызвало значительную обеспокоенность общественности".

"Нет никакой возможности, чтобы упомянутая группа посетила нашу провинцию для участия в мероприятии такого характера", – подчеркнули местные власти.

За последние 25 лет корабли компании Atlantis 13 раз причаливали в Стамбуле и Кушадасы с гей-круизами, сообщил изданию Рич Кэмпбелл, президент и генеральный директор компании Atlantis Events.

Кэмпбелл заявил CNN, что был шокирован этим решением, и добавил, что за всю 36-летнюю историю Atlantis это первый случай, когда им "прямо сказали, что мы не можем пришвартоваться здесь из-за того, кто мы есть".

"Честно говоря, это просто ошеломляет. То есть аргумент заключается в том, что это группа геев. Меня очень беспокоит, когда страна решает, каких туристов ей пускать, а каких – нет", – сказал он.

Он рассказал, что компании не удалось "добиться реакции турецких властей", несмотря на многочисленные звонки в посольство США в Турции.

Теперь корабль сделает остановки в Каире и на Крите вместо Турции.

Гомосексуальность в Турции не является уголовным преступлением, но гомофобия там широко распространена. Она проникает даже на самые высокие уровни власти: президент Реджеп Тайип Эрдоган регулярно называет представителей ЛГБТ "извращенцами" и угрозой для традиционной семьи.

В конце июня турецкая полиция задержала не менее 50 человек, в том числе журналиста, во время гей-прайда в Стамбуле, который состоялся несмотря на запрет местных властей и блокировку главного места сбора.

Также стоит отметить, что недавно в Турции арестовали стендап-комика за шутки об Эрдогане и исламе.