У Туреччині поліція затримала десятки учасників ЛГБТ-прайду у Стамбулі

У неділю турецька поліція затримала щонайменше 50 осіб, зокрема журналіста, під час акції гей-прайду у Стамбулі, яка відбулася попри заборону місцевої влади та блокування головного місця збору.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

Поліція посилила заходи безпеки навколо знаменитої стамбульської площі Таксім, встановивши залізні бар’єри, тоді як місцеві посадовці заборонили проведення демонстрацій у ключових місцях збору, зокрема в районі Кадикьой в азійській частині міста. Адміністрація губернатора також обмежила рух метро в кількох центральних районах.

Спілка турецьких журналістів повідомила, що серед затриманих була Мюберра Унсал, яка має дійсне журналістське посвідчення.

"Журналісти, які висвітлювали марш "Стамбул-Прайд", цього року знову зіткнулися з незаконним втручанням. Незважаючи на те, що Унсал неодноразово заявляла про свій журналістський статус, її також затримали", – заявила спілка в X.

Учасники ЛГБТ-акції, які зібралися в кількох районах міста, пообіцяли продовжувати свої демонстрації.

"Моє кохання, сьогоднішній день ще не закінчився. Насправді ми тільки починаємо. Ми не здаємося. Ми й надалі виходитимемо на вулиці з кожного куточка, де ми перебуваємо", – скандували протестувальники.

Стамбульська колегія адвокатів розгорнула на своїй будівлі на вулиці Істікляль великий банер із написом: "ЛГБТ – це права людини".

Гомосексуальність у Туреччині не є незаконною, але ЛГБТ-спільнота часто стає мішенню президента Реджепа Таїпа Ердогана, який звинувачує її у зниженні народжуваності.

З 2015 року щорічний марш прайду систематично забороняють і придушують.

В Угорщині прокуратура зняла обвинувачення з мера Будапешта Гергея Корачоня, що були висунуті через його роль в організації мітингу за права ЛГБТ+, який у червні 2025 року перетворився на протест проти тодішнього уряду Віктора Орбана.

Тогорічний ЛГБТ-прайд у Будапешті став наймасштабнішим для Угорщини – значною мірою через резонанс довкола його заборони, що перетворила подію на своєрідний протест проти Віктора Орбана.

Корачонь спробував обійти заборону на проведення прайду, організувавши його як муніципальний захід, для якого, за його словами, не потрібний дозвіл.