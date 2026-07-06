В МЗС Польщі відреагували на заяви Кремля про можливі провокації

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський відкинув заяви речника Кремля Дмитрія Пєскова про те, що попередження про можливість російських провокацій у Польщі є "західною пропагандою" та "залякуванням".

Про це Сікорський сказав на пресконференції, його цитує RMF24, передає "Європейська правда".

Глава МЗС Польщі нагадав, що подібна риторика заперечення від Кремля звучала перед початком російської повномасштабної війни проти України.

"Те саме вони говорили за кілька тижнів до вторгнення в Україну. Адже вони категорично заперечували, нібито мають якісь наміри напасти на Україну, так само як раніше заперечували, що "зелені чоловічки" в Криму – це не їхні війська; вони говорили, що зброю може придбати кожен", – заявив Сікорський.

Посадовець висловив впевненість, що поки триває війна в Україні, Росія не зможе провести широкомасштабний напад на країни Заходу. Однак, за його словами, загроза російських провокацій, зокрема проти Польщі, досі зберігається.

"Якщо представники російської влади заявляють, що цього не буде, то вони або брешуть, або, можливо, відмовилися від своїх намірів з огляду на наші попередження", – припустив міністр.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Сполучені Штати нібито передали Варшаві попередження про те, що у Москві розглядають збройну провокацію проти Польщі, щоб "випробувати рішучість НАТО".

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про побоювання щодо можливої російської провокації, назвавши наступні місяці "критичними".

Разом з тим Сікорський висловлював думку, що Росія організує "операцію під чужим прапором", щоб виправдати напад на країну-члена НАТО.