В МИД Польши отреагировали на заявления Кремля о возможных провокациях

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский отверг заявления пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о том, что предупреждения о возможности российских провокаций в Польше являются "западной пропагандой" и "запугиванием".

Об этом Сикорский заявил на пресс-конференции, его цитирует RMF24, передает "Европейская правда".

Глава МИД Польши напомнил, что подобная риторика отрицания со стороны Кремля звучала перед началом полномасштабной войны России против Украины.

"То же самое они говорили за несколько недель до вторжения в Украину. Ведь они категорически отрицали, будто бы у них есть какие-то намерения напасть на Украину, так же как ранее отрицали, что "зеленые человечки" в Крыму – это не их войска; они говорили, что оружие может приобрести каждый", – заявил Сикорский.

Чиновник выразил уверенность, что пока продолжается война в Украине, Россия не сможет провести широкомасштабное нападение на страны Запада. Однако, по его словам, угроза российских провокаций, в частности против Польши, по-прежнему сохраняется.

"Если представители российских властей заявляют, что этого не будет, то они либо лгут, либо, возможно, отказались от своих намерений, учитывая наши предупреждения", – предположил министр.

Напомним, по данным СМИ, Соединенные Штаты якобы передали Варшаве предупреждение о том, что в Москве рассматривают возможность вооруженной провокации против Польши, чтобы "проверить решимость НАТО".

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил об опасениях по поводу возможной российской провокации, назвав ближайшие месяцы "критическими".

Вместе с тем Сикорский высказал мнение, что Россия организует "операцию под чужим флагом", чтобы оправдать нападение на страну-члена НАТО.