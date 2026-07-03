Туск про можливу провокацію РФ у Польщі: найближчі місяці можуть бути критичними

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про побоювання щодо можливої російської провокації, метою якої є "випробувати рішучість НАТО".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Дональд Туск коментував повідомлення ЗМІ про нібито план Росії щодо проведення "обмеженої у військовому масштабі провокації" на території Польщі.

"Я не маю наміру нікого лякати, але найближчі місяці можуть виявитися критичними, особливо в країнах Балтійського регіону ці побоювання відчутні", – сказав Туск.

"Не біймося, готуймося, але не можемо цього ігнорувати. Ми усвідомлюємо загрози, зокрема завдяки інформації від наших союзників", – додав він.

Прем’єр-міністр запевнив під час п’ятничної пресконференції, що Польща "дуже інтенсивно готується до різних сценаріїв".

За даними ЗМІ, Сполучені Штати нібито передали Варшаві попередження про те, що у Москві розглядають збройну провокацію проти Польщі, щоб "випробувати рішучість НАТО".

Перед цим латвійська розвідка також повідомила, що Росія готує можливі провокації проти країн Балтії або Польщі, зокрема атаки з використанням безпілотників та інші гібридні дії, щоб змусити країни НАТО припинити підтримку України.