Правительство Германии утвердило проект бюджета на 2027 год – с увеличенными расходами на оборону

6 июля правительство Германии утвердило проект бюджета на 2027 год, который предусматривает более высокие расходы и более значительные заимствования, чем планировалось изначально.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Утвержденный немецким правительством проект бюджета предусматривает расходы в размере 555,4 млрд евро (вместо 524,5 млрд в 2026 году) и новые заимствования в размере 118,7 млрд в 2027 году – что больше, чем первоначально планировалось.

На оборону заложено 109,7 млрд евро – на треть больше, чем в бюджете 2026 года. 11,6 млрд предусмотрено на поддержку Украины.

Общий новый долг в 2027 году может достичь 200 млрд евро, а к 2030 году вырасти до более чем 219 млрд.

В связи с ростом заимствований звучат критические голоса, однако министр финансов Ларс Клингбайль прокомментировал по этому поводу, что "защищаться от Путина со сбалансированным бюджетом не получится".

Далее проект переходит на рассмотрение бюджетного комитета Бундестага. Парламент, как и ожидалось, утвердит его только в ноябре.

Перед этим в коалиции согласовали пакет из более чем 30 реформ в различных сферах жизни.

Ранее неофициально стало известно, что Германия требует сократить бюджет ЕС на 400 млрд евро – как один из крупнейших доноров Евросоюза.

В бюджете на 2028–2034 годы Еврокомиссия планирует выделить на поддержку Украины 100 млрд евро, при этом требования по реформам останутся в силе.