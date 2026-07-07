Зеленський розповів про пріоритети України на саміті НАТО

Україна очікує від саміту НАТО в Анкарі рішень щодо посилення протиповітряної оборони та нових можливостей для її оборони.

Про це у соцмережах повідомив президент Володимир Зеленський, передає "Європейська правда".

Зеленський розповів, що очікує на "сильний та результативний" саміт НАТО.

"Зараз потрібні рішення, які дадуть більше захисту нашим людям, більше можливостей для нашої оборони та ще сильнішу безпекову взаємодію між Україною, Європою та Америкою", – наголосив глава держави.

Він повідомив, що матиме майже два десятки двосторонніх зустрічей із лідерами, а також відвідає Форум оборонних індустрій НАТО.

В кулуарах саміту очікується укладення нових Drone Deals та інших домовленостей з партнерами.

За словами Зеленського, незмінним пріоритетом для України на зустрічі буде посилення ППО.

"Нові системи, ракети до них, питання ліцензій на виробництво – все це наш пріоритет. Вдячні усім, хто допомагає Україні реальними кроками", – додав український президент.

Зеленський прибув до Анкари на саміт НАТО у вівторок.

ЗМІ раніше повідомили, що президент США Дональд Трамп проведе зустріч з українським колегою Володимиром Зеленським в кулуарах саміту НАТО у середу, 8 липня.

Як писала "Європейська правда", підсумкова декларація саміту НАТО в Анкарі 7-8 липня міститиме тезу про те, що Росія становить загрозу для євроатлантичної безпеки, а також обіцянку держав-членів Альянсу надати Україні по 70 млрд євро військової підтримки щороку у 2026-2027 роках.