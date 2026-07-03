Саміт НАТО в Анкарі назве Росію загрозою й пообіцяє Україні 140 млрд євро на два роки

Підсумкова декларація саміту НАТО в Анкарі 7-8 липня, проєкт якої союзники планують фіналізувати у пʼятницю, 3 липня, міститиме тезу про те, що Росія становить загрозу для євроатлантичної безпеки, а також обіцянку держав-членів Альянсу надати Україні по 70 млрд євро військової підтримки щороку у 2026-2027 роках.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі стало відомо з власних джерел у НАТО.

У текст декларації саміту в Анкарі планують включити визначення Росії як загрози євроатлантичній безпеці та пообіцяти Україні 70 млрд євро на підтримку війська щороку протягом 2026 та 2027.

"Проєкт декларації саміту НАТО в Анкарі наразі перебуває на фінальній стадії затвердження, союзники хотіли б завершити дискусії сьогодні, 3 липня", – повідомив один зі співрозмовників.

За даними "ЄвроПравди", в декларації саміту в Анкарі збережеться зафіксована у минулих деклараціях теза щодо того, що Росія становить загрозу для євроатлантичної безпеки.

Новою тезою "українського блоку" документа стане визнання України не лише отримувачем безпекової допомоги з боку НАТО, але й "провайдером" безпеки для європейських союзників НАТО.

Але головним елементом української частини декларації саміту в Анкарі стане зобовʼязання щодо довгострокової оборонної підтримки України (Ukraine Defence Pledge), яке запропонувала та активно просувала Німеччина.

Планується, що в документі буде зафіксовано, що Європа та Канада зобовʼязуються надати Україні протягом 2026 та 2027 року 70 млрд євро військової підтримки щорічно – загалом 140 млрд євро на два роки.

Як розповіли джерела "Європейської правди", саме це питання викликало найбільше дискусій – зокрема, серед держав ЄС, які досі не надають великої фінансової підтримки українському війську і не хотіли брати на себе додаткові зобовʼязання у майбутньому.

Але станом на зараз виглядає так, що усіх союзників вдалося переконати, і ключова теза про 140 млрд для України залишиться у фінальній версії декларації саміту.

Варто зауважити, що теза про 70 млрд євро щороку не стосуватиметься усіх держав-членів НАТО: лише союзники з Європи та Канади візьмуть на себе зобовʼязання з підтримки України.

Ще одне важливе уточнення: 70 млрд на рік – це не додаткові кошти, а загальна сума, яку союзники по Альянсу нададуть Україні у 2026-2027 роках. До неї входить і "оборонна" частина кредиту ЄС на 90 млрд євро, яка у 2026 році становитиме 28,3 млрд євро, і всі двосторонні зобовʼязання з військової підтримки України від європейських членів НАТО та Канади.

Як повідомляла "Європейська правда", німецький канцлер Фрідріх Мерц вже анонсував, що наступного тижня на саміті НАТО Німеччина виступатиме за нові зобов'язання фінансової допомоги Україні з боку її європейських партнерів.

Посол США у НАТО також анонсував "суттєві оголошення" для України на саміті в Анкарі.

Окрім того, під час саміту НАТО в Анкарі 7-8 липня відбудеться засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

Варто зауважити, що глава уряду Польщі Дональд Туск закликав членів польської делегації, яка вирушає на саміт НАТО в Анкарі, бути обережними з подальшими заявами щодо фінансової підтримки України з боку Варшави.