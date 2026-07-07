Зеленский рассказал о приоритетах Украины на саммите НАТО

Украина ожидает от саммита НАТО в Анкаре решений по укреплению противовоздушной обороны и новым возможностям для своей обороны.

Об этом в соцсетях сообщил президент Владимир Зеленский, передает "Европейская правда".

Зеленский рассказал, что ожидает "сильного и результативного" саммита НАТО.

"Сейчас нужны решения, которые обеспечат большую защиту нашим людям, больше возможностей для нашей обороны и еще более тесное взаимодействие в сфере безопасности между Украиной, Европой и Америкой", – подчеркнул глава государства.

Он сообщил, что проведет почти два десятка двусторонних встреч с лидерами, а также посетит Форум оборонных индустрий НАТО.

В кулуарах саммита ожидается заключение новых Drone Deals и других договоренностей с партнерами.

По словам Зеленского, неизменным приоритетом для Украины на встрече будет укрепление ПВО.

"Новые системы, ракеты к ним, вопросы лицензий на производство – все это наш приоритет. Благодарны всем, кто помогает Украине реальными шагами", – добавил украинский президент.

Зеленский прибыл в Анкару на саммит НАТО во вторник.

СМИ ранее сообщали, что президент США Дональд Трамп проведет встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в кулуарах саммита НАТО в среду, 8 июля.

Как писала "Европейская правда", итоговая декларация саммита НАТО в Анкаре 7–8 июля будет содержать тезис о том, что Россия представляет угрозу для евроатлантической безопасности, а также обещание государств-членов Альянса предоставить Украине по 70 млрд евро военной поддержки ежегодно в 2026–2027 годах.