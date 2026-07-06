ЗМІ: Трамп зустрінеться із Зеленським на саміті НАТО

Президент США Дональд Трамп проведе зустріч з українським колегою Володимиром Зеленським в кулуарах саміту НАТО в Анкарі цього тижня.

Про це агенції Reuters повідомив американський високопосадовець на умовах анонімності, передає "Європейська правда".

Зустріч президентів США та України відбудеться на другий день саміту у середу, 8 липня.

Американський високопосадовець повідомив, що Трамп зустрінеться із Зеленським, щоб обговорити, "як ми можемо припинити війну".

"Поле бою явно застигло за останні кілька місяців, і жодна зі сторін не досягає значного прогресу. Президент відчуває справжню необхідність спробувати покласти цьому край", – заявив анонімний посадовець.

За словами джерела, Трамп, ймовірно, зв'яжеться з правителем РФ Владіміром Путіним після розмови із Зеленським.

На саміті в Анкарі президент США також закликатиме союзників НАТО збільшити свої витрати на оборону. Очікується, що під час дводенної зустрічі лідерів Альянсу буде оголошено про оборонні угоди на мільярди доларів.

Європейські посадовці сподіваються, що міцні стосунки Трампа з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте забезпечать безпроблемний саміт. ‌Але ⁠європейці залишаються невпевненими через тривалу трансатлантичну напругу, спричинену війною в Ірані та посиленням критики Альянсу з боку президента США.

Як відомо, очільник Кремля Владімір Путін та американський президент Дональд Трамп провели телефонну розмову 4 липня.

Як писала "Європейська правда", підсумкова декларація саміту НАТО в Анкарі 7-8 липня міститиме тезу про те, що Росія становить загрозу для євроатлантичної безпеки, а також обіцянку держав-членів Альянсу надати Україні по 70 млрд євро військової підтримки щороку у 2026-2027 роках.

Окрім того, під час саміту НАТО в Анкарі 7-8 липня відбудеться засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.