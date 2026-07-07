Зеленський прибув до Анкари на саміт НАТО

Президент України Володимир Зеленський у вівторок прибув до Анкари, де відбувається саміт НАТО.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

У вівторок запланований його виступ на Форумі оборонних індустрій, низка двосторонніх зустрічей та участь у вечері лідерів держав-членів НАТО, в якій, як очікується, також візьме участь президент США Дональд Трамп.

ЗМІ раніше повідомили, що президент США Дональд Трамп проведе зустріч з українським колегою Володимиром Зеленським в кулуарах саміту НАТО.

Як писала "Європейська правда", підсумкова декларація саміту НАТО в Анкарі 7-8 липня міститиме тезу про те, що Росія становить загрозу для євроатлантичної безпеки, а також обіцянку держав-членів Альянсу надати Україні по 70 млрд євро військової підтримки щороку у 2026-2027 роках.

Окрім того, під час саміту НАТО в Анкарі 7-8 липня відбудеться засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.