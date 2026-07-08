В ЄС занепокоєні порушенням перемир’я між США та Іраном

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що нещодавній обмін ударами між США та Іраном ще більше ускладнює переговори щодо припинення війни.

Про це вона написала в мережі X, передає "Європейська правда".

Каллас зазначила, що нові удари ускладнюють "і без того напружені" переговори США та Ірану щодо остаточної угоди.

Дипломатка назвала атаки Ірану на американські об’єкти в Бахрейні і Кувейті "неприйнятними".

Вона нагадала, що, згідно з меморандумом про взаєморозуміння, Тегеран зобов’язався знову відкрити Ормузьку протоку. Водночас його нещодавні атаки на судна поблизу протоки порушують це зобов’язання та загрожують зірвати постачання енергоносіїв.

Каллас анонсувала, що у понеділок міністри закордонних справ ЄС зустрінуться зі своїми колегами з країн Перської затоки, щоб обговорити, "як ми можемо спільно сприяти виконанню угоди та збереженню свободи судноплавства в протоці, а також у Червоному морі".

Як відомо, Сполучені Штати увечері у вівторок завдали ударів по понад 80 цілях в Ірані у відповідь на серію нападів на комерційні судна поблизу Ормузької протоки, а Тегеран відповів атаками на американські об’єкти на Близькому Сході.

Це стало черговим загострення між країнами відтоді, як 17 червня вони дистанційно підписали меморандум щодо припинення війни та відкриття Ормузької протоки. Цей документ є основою для напрацювання деталей підсумкової угоди, що закріпить перемир’я, упродовж 60 днів.

Генсек НАТО Марк Рютте вважає абсолютно необхідною реакцію США на серію нападів на комерційні судна поблизу Ормузької протоки.