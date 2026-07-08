В ЕС обеспокоены нарушением перемирия между США и Ираном

Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что недавний обмен ударами между США и Ираном еще больше затрудняет переговоры о прекращении войны.

Об этом она написала в сети X, сообщает "Европейская правда".

Каллас отметила, что новые удары затрудняют "и без того напряженные" переговоры США и Ирана об окончательном соглашении.

Дипломат назвала атаки Ирана на американские объекты в Бахрейне и Кувейте "неприемлемыми".

Она напомнила, что, согласно меморандуму о взаимопонимании, Тегеран обязался вновь открыть Ормузский пролив. В то же время его недавние атаки на суда вблизи пролива нарушают это обязательство и угрожают сорвать поставки энергоносителей.

Каллас объявила, что в понедельник министры иностранных дел ЕС встретятся со своими коллегами из стран Персидского залива, чтобы обсудить, "как мы можем совместно способствовать выполнению соглашения и сохранению свободы судоходства в проливе, а также в Красном море".

Как известно, Соединённые Штаты вечером во вторник нанесли удары по более чем 80 целям в Иране в ответ на серию нападений на коммерческие суда вблизи Ормузского пролива, а Тегеран ответил атаками на американские объекты на Ближнем Востоке.

Это стало очередным обострением отношений между странами с тех пор, как 17 июня они дистанционно подписали меморандум о прекращении войны и открытии Ормузского пролива. Этот документ служит основой для проработки деталей итогового соглашения, которое закрепит перемирие, в течение 60 дней.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает абсолютно необходимой реакцию США на серию нападений на коммерческие суда вблизи Ормузского пролива.