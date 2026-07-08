США та Іран обмінялися новими ударами попри перемир'я

Сполучені Штати увечері у вівторок завдали ударів по понад 80 цілях в Ірані у відповідь на серію нападів на комерційні судна поблизу Ормузької протоки; Тегеран відповів атаками на американські об’єкти на Близькому Сході.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

США у вівторок завдали нових ударів по Ірану та відновили санкції на продаж іранської нафти у відповідь на серію нападів на комерційні судна поблизу Ормузької протоки.

У заяві, опублікованій на X, Центральне командування США заявило, що війська "розпочали серію потужних ударів по Ірану, щоб завдати великої шкоди за напади на комерційні судна, екіпажі яких складаються з невинних цивільних осіб, що курсують міжнародними водними шляхами".

"Продемонстрована Іраном агресія була невиправданою, небезпечною та явним порушенням угоди про припинення вогню", – додали в командуванні.

За даними військових, ударів було завдано по іранських системах протиповітряної оборони, мережах командування та управління, берегових радіолокаційних об'єктах, можливостях протикорабельних ракет та понад 60 малих човнах Корпусу вартових ісламської революції в протоці та поблизу неї, щоб послабити здатність Ірану продовжувати атаки.

Також у вівторок Міністерство фінансів США відкликало свою ліцензію, яка дозволяла Тегерану продавати свою нафту по всьому світу. Скасування санкцій проти іранської нафти мало діяти до 21 серпня після того, як Вашингтон і Тегеран минулого місяця підписали меморандум про взаєморозуміння.

Оскільки режим припинення вогню між двома країнами став дедалі хиткішим, Іран в середу попередив, що завдасть "нищівної відповіді" на удари США.

Згідно із заявою Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР), Тегеран запустив ракети та безпілотники по 85 військових об'єктах США, зокрема у Бахрейні та Кувейті.

Головний переговірник Ірану Мохаммад Багер Галібаф звинуватив США у порушенні меморандуму про взаєморозуміння.

Як відомо, 17 червня США та Іран дистанційно підписали меморандум щодо припинення війни та відкриття Ормузької протоки. Цей документ є основою для напрацювання деталей підсумкової угоди, що закріпить перемир’я, упродовж 60 днів.

Іран наполягав на тому, що судна, які рухаються Ормузькою протокою, повинні використовувати північний маршрут під його контролем. Іранські військові атакували кораблі, які натомість йшли захищеним маршрутом ВМС США вздовж узбережжя Оману.

За даними ЗМІ, президент США Дональд Трамп розглядав можливість повернення до повномасштабної війни з Іраном, провівши за останні дні низку бесід із міністром оборони Пітом Гегсетом та головою Об’єднаного комітету начальників штабів генералом Деном Кейном щодо нових ударів, але у підсумку вирішив іти шляхом переговорів.