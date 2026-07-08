Рютте про нові удари США по Ірану: це було абсолютно необхідно

Генсек НАТО Марк Рютте вважає абсолютно необхідною реакцію США на серію нападів на комерційні судна поблизу Ормузької протоки.

Про це він сказав перед початком саміту НАТО в Анкарі, повідомляє кореспондентка "Європейської правди".

Рютте коментував удари США по Ірану, завдані у відповідь на іранські напади на комерційні судна.

"Це було абсолютно необхідно. Бо оскільки у вас є перемир’я і воно порушується, ми бачили, що кораблі були атаковані. Думаю, це було ключовим, що США зреагували", – заявив Рютте.

За даними військових, ударів було завдано по іранських системах протиповітряної оборони, мережах командування та управління, берегових радіолокаційних об'єктах, можливостях протикорабельних ракет та понад 60 малих човнах Корпусу вартових ісламської революції в протоці та поблизу неї, щоб послабити здатність Ірану продовжувати атаки.

Головний переговірник Ірану Мохаммад Багер Галібаф звинуватив США у порушенні меморандуму про взаєморозуміння.

Як відомо, 17 червня США та Іран дистанційно підписали меморандум щодо припинення війни та відкриття Ормузької протоки. Цей документ є основою для напрацювання деталей підсумкової угоди, що закріпить перемир’я, упродовж 60 днів.