Європарламент покритикував Угорщину Орбана за "любов" до російських енергоносіїв

Євродепутати у резолюції за звітом Єврокомісії щодо євроінтеграційних реформ України привітали вирішення суперечки між Києвом та Будапештом і Братиславою довкола зупинки транзиту трубопроводом "Дружба", та покритикували вже минулу угорську владу за вперте прагнення купувати російські енергоносії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у тексті ухваленого документа, опублікованого Європарламентом.

У блоці про добросусідські відносини Європарламент привітав розв’язання суперечки між Україною та Угорщиною, а також Словаччиною, стосовно призупинення транзиту російської нафти нафтопроводом "Дружба".

"(Європарламент) підкреслює, що внаслідок суперечки в Угорщині чи Словаччині не було нестачі постачань, з огляду на доступні альтернативні опції транспортування через Адріатичний трубопровід – які мають додатковою перевагою те, що не спонсорують російську економіку;

відзначає, що угорські компанії збільшили імпорт російських енергоносіїв після початку російської агресії проти України, всупереч політиці ЄС;

відзначає, що ціни на пальне в Угорщині – вищі за середні європейські показники і що аргументи про більшу вартість у разі імпорту Адріатичним трубопроводом були надуманими;

наголошує на зобов’язанні усіх країн-членів, не лише Угорщини й Словаччини, поетапно позбуватися залежності від російських енергоносіїв та інфраструктури".

Нагадаємо, у лютому 2026 року набуло чинності рішення про повну відмову ЄС від імпорту російського газу з 2027 року. Угорщина, ще за уряду Орбана, у зв’язку з цим подала позов до Суду ЄС.

Опитування в Угорщині після парламентських виборів та перемоги опозиційної "Тиси" показало, що більшість угорців не підтримують відмову від закупівель російських енергоносіїв.

За даними ЗМІ, країни Балтії закликають ЄС прискорити заборону на імпорт російської нафти, натомість в Іспанії закликають ЄС відтермінувати заборону на російський газ – щоб не потрапити у надмірну залежність від постачань зі США.