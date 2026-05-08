Більше половини угорців проти припинення закупівель російських енергоносіїв

Більшість угорців не підтримують відмову від закупівель російських енергоносіїв.

Про це йдеться в опитуванні Європейської ради міжнародних відносин ECFR, передає "Європейська правда".

В цілому по Угорщині 53% опитаних проти того, щоб майбутній уряд припинив купувати енергію у Росії. Таку відмову підтримують лише 30% респондентів.

Серед виборців майбутньої керівної партії "Тиса" підтримка відмови від російських енергоносіїв вища – 48%, тоді як 39% не підтримали б такий крок.

В той же час 72% виборців партії "Фідес" поки чинного прем’єра Віктора Орбана проти відмови від російської енергії і лише 15% – за таку відмову.

Онлайн-опитування проводилося в Угорщині компаніями Stratega Research та Mandate Research у період з 17 по 27 квітня 2026 року серед вибірки у 1 001 дорослого громадянина.

Опитування показало, що майже дві третини угорців очікують, що нова влада поліпшить відносини з Україною.

Разом з тим 54% угорців не підтримують думку, що наступний уряд має розблокувати переговори про членство України в ЄС, виборці майбутньої керівної партії "Тиса" розділилися в цьому питанні.