В Іспанії закликають ЄС відтермінувати заборону на російський газ

ЄС повинен відкласти заборону на російський скраплений природний газ, яка має набути чинності у 2027 році, інакше він ризикує стати надмірно залежним від США.

Про це заявив Financial Times керівник одного з головних європейських імпортних хабів цього палива, передає "Європейська правда".

Іван Хіменес, який керує іспанським портом Більбао, заявив , що імпорт російського газу слід скоротити, але попередив, що "це неможливо зробити з одного дня на інший". Його застереження пролунало на тлі того, що імпорт російського СПГ до ЄС дещо зріс унаслідок кризи на Близькому Сході.

Заборона, яка поширюватиметься на контракти на постачання СПГ з 1 січня, є результатом багаторічних переговорів серед європейських політиків щодо повного припинення імпорту російських викопних палив у відповідь на повномасштабне вторгнення Москви в Україну у 2022 році.

Хоча основним джерелом газу для Іспанії є трубопроводи з Алжиру, за даними Enagás, оператора іспанської газової мережі, у травні 27,8 % поставок газу до Іспанії надходило з Росії, що на 58,5 % більше, ніж у травні 2025 року.

Відповідаючи на запитання FT щодо значного обсягу імпорту російського газу та майбутньої заборони, міністр енергетики Іспанії Сара Аагесен Муньос заявила, що заборону слід запровадити, як і планувалося.

Зростання імпорту "є тимчасовим, і ми розуміємо, що воно пов’язане з логістичними операціями в мінливих і дуже нестабільних умовах щодо цін", – зазначила міністр. "Але я наголошую: так, ми вважаємо, що це можливо, і з 1 січня Європа має повністю відмовитися від російського газу", – додала вона.

Зараз більша частина російського газу, що експортується до Європи, надходить у вигляді СПГ, який доставляється з родовища "Ямал" компанії "Новатек" у Сибіру. Угорщина та Словаччина досі отримують російський газ трубопроводом, хоча вони також повинні поступово припинити цей імпорт до вересня 2027 року.

За даними інформаційного агентства Kpler, за перші п’ять місяців 2026 року з "Ямалу" було експортовано 8,7 млн тонн СПГ. Більбао посіло четверте місце серед найпопулярніших європейських пунктів призначення для цього палива після бельгійського Зебрюгге та французьких портів Монтуар і Дюнкерк.

Частина СПГ, імпортованого через Іспанію, Францію та Бельгію, також постачається споживачам за межами цих країн, зокрема німецькій компанії Sefe.

За даними порту, у 2024 році на російські поставки припадало понад три чверті імпорту газу в Більбао, а у 2025 році їхня частка знизилася до 48 відсотків. Це зниження відбулося після оголошення заборони та більш широких зусиль ЄС щодо диверсифікації джерел енергоносіїв, відходячи від російських поставок, зокрема на користь поставок із США. У 2025 році імпорт із США становив 49 відсотків поставок газу в Більбао.

Однак у період з січня по травень цього року імпорт російського газу знову зріс, склавши 59 % від загального обсягу, тоді як частка США знизилася до 40 %.

Хіменес, один із небагатьох представників галузі, який публічно критикував заборону ЄС з моменту її ухвалення в грудні, зазначив, що існує невизначеність щодо того, чи буде цей захід повністю реалізовано.

"Я вважаю, що зараз не час припиняти постачання газу з Росії, оскільки це може стати дуже проблематичним питанням для Європейського Союзу", – сказав він.

Імпортери, ймовірно, намагатимуться завезти "якнайбільше" до набрання чинності заборони, додав Хіменес. "Якість російського газу хороша . . . а що стосується цін, то зазвичай він дешевший, ніж [газ] зі США", – сказав він.

За даними Європейської комісії, частка американського СПГ у європейському імпорті зросла з 6 % у 2021 році до 29 %, що робить його другим за величиною джерелом імпортного газу для блоку після Норвегії.

Хіменес висловив припущення, що президент США Дональд Трамп продовжуватиме тиснути на ЄС, аби той зберіг заборону на російський газ, з огляду на те, що це сприятиме зростанню американського експорту до Європи.

Як повідомляла "Європейська правда", 3 лютого стала чинною відмова ЄС від російського газу у 2027 році, перші контракти скасують з 25 квітня 2026-го.

2 лютого Угорщина подала позов до Суду Європейського Союзу з метою оскаржити Регламент REPowerEU, який забороняє імпорт російського газу в ЄС.

Словаччина заявила, що слідом за Угорщиною піде до суду через заборону ЄС імпорту енергоносіїв із РФ.

Більше читайте у статті: Без шансів для російського газу: чому ЄС вже не повернеться до енергетичної співпраці з РФ.