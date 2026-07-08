Европарламент раскритиковал Венгрию Орбана за "любовь" к российским энергоносителям

Евродепутаты в резолюции по отчету Еврокомиссии о евроинтеграционных реформах Украины приветствовали урегулирование спора между Киевом, Будапештом и Братиславой по поводу остановки транзита по трубопроводу "Дружба" и раскритиковали прежнее венгерское правительство за упорное стремление закупать российские энергоносители.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в тексте принятого документа, опубликованного Европарламентом.

В разделе о добрососедских отношениях Европарламент приветствовал урегулирование спора между Украиной и Венгрией, а также Словакией, касающегося приостановки транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

"(Европарламент) подчеркивает, что в результате спора в Венгрии или Словакии не было дефицита поставок, учитывая доступные альтернативные варианты транспортировки через Адриатический трубопровод, которые имеют дополнительное преимущество в том, что не поддерживают российскую экономику;

отмечает, что венгерские компании увеличили импорт российских энергоносителей после начала российской агрессии против Украины, вопреки политике ЕС;

отмечает, что цены на топливо в Венгрии превышают средние европейские показатели и что аргументы о более высокой стоимости в случае импорта по Адриатическому трубопроводу были надуманными;

подчеркивает обязательство всех стран-членов, не только Венгрии и Словакии, поэтапно избавляться от зависимости от российских энергоносителей и инфраструктуры".

Напомним, в феврале 2026 года вступило в силу решение о полном отказе ЕС от импорта российского газа с 2027 года. Венгрия, ещё при правительстве Орбана, в связи с этим подала иск в Суд ЕС.

Опрос в Венгрии после парламентских выборов и победы оппозиционной партии "Тиса" показал, что большинство венгров не поддерживают отказ от закупок российских энергоносителей.

По данным СМИ, страны Балтии призывают ЕС ускорить введение запрета на импорт российской нефти, тогда как в Испании призывают ЕС отложить введение запрета на российский газ – чтобы не попасть в чрезмерную зависимость от поставок из США.