У Литві впевнені у "позитивних" рішеннях щодо військового контингенту США в країні

Литовський міністр оборони Литви Робертас Каунас вважає, що схвалення Білим домом постійної присутності американських військ у Польщі є позитивним сигналом щодо розміщення солдатів США у Литві.

Про це він сказав в коментарі LRT, пише "Європейська правда".

Каунас уточнив, що наразі ротація американських військових у Європі переглядається, але процес наближається до завершення, тому конкретні терміни та дати будуть оголошені найближчим часом.

"Якщо у Польщі прийнято позитивні рішення, то цілком природно можна зробити висновок, що позитивні рішення будуть і в Литві", – заявив міністр.

Очільник Міноборони Литви заявив, що обговорював цю тему з командувачем силами НАТО в Європі генералом Алексом Гринкевичем та політичним керівництвом Сполучених Штатів і отримав позитивні новини.

Про те, що Вашингтон схвалив постійну присутність військових у Польщі, минулого тижня повідомив радник президента Кароля Навроцького з питань зовнішньої політики Марчин Пшидач після зустрічі з держсекретарем США Марко Рубіо.

Наразі в Польщі дислоковано близько 10 тисяч американських військових – це другий за чисельністю контингент США у Європі після Німеччини. Проте більшість цих військових дислоковано на ротаційній, а не на постійній основі.

Цього літа в Литві завершили ротацію понад 1 000 американських військових. Вони покинули країну на тлі перегляду Вашингтоном розгортання збройних сил у Європі.

США регулярно дислокували в Литві батальйони військовослужбовців з 2019 року. Після початку російського вторгнення в Україну Вашингтон змінив статус своїх військ у Литві на безперервне ротаційне дислокування.

Нагадаємо, раніше у травні США спантеличили Варшаву та інших союзників несподіваним скасуванням планового розгортання у Польщі 4 тисяч військовослужбовців, що викликало критику і всередині США.

Проте згодом президент США Дональд Трамп заявив про наміри відправити до Польщі 5 тисяч американських військових, згадавши про свої дружні відносини з президентом Каролем Навроцьким.