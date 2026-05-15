США офіційно підтвердили, що скасували перекидання 4 тисяч військових до Польщі

Американські військові високопосадовці підтвердили, що Сполучені Штати скасували заплановану відправку 4 тисяч військовослужбовців у Польщу.

Про це повідомило агентство AFP, повідомляє "Європейська правда".

Виступаючи під час слухань перед Конгресом 15 травня, очільник штабу Сухопутних військ США генерал Крістофер ЛаНеве сказав, що голова Європейського командування Збройних сил США "отримав вказівки щодо скорочення чисельності військ".

"Я тісно консультувався з ним щодо того, якою саме буде ця бойова одиниця, і... найрозумнішим рішенням було не розгортати цю бригаду в театрі військових дій", – сказав ЛаНеве, маючи на увазі 2-гу бронетанкову бойову бригаду.

Деякі підрозділи цієї бригади вже були відправлені зі США, а її техніка перебувала в дорозі, зазначив генерал.

Міністр армії Ден Дрісколл, який давав свідчення разом з ЛаНеве, сказав, що заплановане розгортання підрозділу було скасовано "кілька днів тому".

На початку цього місяця Пентагон оголосив, що Вашингтон виведе 5 тисяч військовослужбовців з Німеччини, а речник відомства Шон Парнелл заявив, що виведення, як очікується, "буде завершено протягом наступних шести-дванадцяти місяців".

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у п’ятницю припустив, що скасування розгортання військ у його країні може бути пов’язане з виведенням військ з Німеччини.

"Якщо до Польщі буде направлено іншу бригаду, ніж та, що планувалася спочатку – можливо, ту, що з Німеччини – і 5 тисяч солдатів залишать Німеччину і поїдуть до Польщі... це не змінить гарантій безпеки", – сказав Косіняк-Камиш журналістам.

Трамп погрожував скоротити чисельність американських військ у Німеччині та інших європейських союзників протягом обох своїх термінів у Білому домі.

Представник НАТО заявив агентству у п'ятницю, що "ми знаємо, що США працюють над коригуванням своєї позиції в Європі".

"Зосередження уваги на ротаційних силах не вплине на плани НАТО щодо стримування та оборони. І ми вже спостерігаємо посилення присутності Канади та Німеччини на східному фланзі – все це сприяє загальному зміцненню НАТО", – додав представник.

Напередодні низка американських ЗМІ повідомила, що Пентагон раптово скасував розміщення бронетанкової бригади в Польщі.

Видання Politico повідомило, що посадовці Пентагону були здивовані цим рішенням міністра оборони США.

Глава уряду Польщі Дональд Туск, коментуючи це питання, заявив, що все під контролем.

Туск також сказав, що отримав запевнення в тому, що будь-які рішення щодо присутності американських військ не вплинуть на безпеку Польщі