Укр Рус Eng

Трамп пообіцяв відправити до Польщі 5000 військових, згадавши Навроцького

Новини — П'ятниця, 22 травня 2026, 07:30 — Марія Ємець

Президент США Дональд Трамп заявив про наміри відправити до Польщі 5000 американських військових – невдовзі після того, як стало відомо про рішення США відкласти планове розгортання там 4000 військових. 

Про це він заявив у своїй соцмережі Truth Social, пише "Європейська правда". 

Трамп нагадав про перемогу на останніх президентських виборах Кароля Навроцького та відзначив дружні відносини з ним і те, що "з гордістю підтримував його". 

 

У продовження цього він написав, що Сполучені Штати "відправлять додаткових 5000 військових до Польщі" – не уточнюючи, як це поєднується з попередніми оголошеннями щодо планів розміщення американських військових у Польщі. 

Нагадаємо, минулого тижня США офіційно підтвердили, що призупиняють розгортання 4 тисяч американських військових у Польщі. Невдовзі перед тим Трамп анонсував виведення 5000 військових з Німеччини.  

У Варшаві заявили, що спробують вплинути на рішення США. Також ця звістка викликала різку критику з боку американських законодавців, стурбованих тим, що президент США Дональд Трамп може відмовитися від підтримки європейських союзників.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що розгортання американських військ у Польщі відкладено, але додав, що неправильно стверджувати, ніби контингент виводять з Європи.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща Трамп
Реклама: