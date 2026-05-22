Трамп пообіцяв відправити до Польщі 5000 військових, згадавши Навроцького

Президент США Дональд Трамп заявив про наміри відправити до Польщі 5000 американських військових – невдовзі після того, як стало відомо про рішення США відкласти планове розгортання там 4000 військових.

Про це він заявив у своїй соцмережі Truth Social, пише "Європейська правда".

Трамп нагадав про перемогу на останніх президентських виборах Кароля Навроцького та відзначив дружні відносини з ним і те, що "з гордістю підтримував його".

У продовження цього він написав, що Сполучені Штати "відправлять додаткових 5000 військових до Польщі" – не уточнюючи, як це поєднується з попередніми оголошеннями щодо планів розміщення американських військових у Польщі.

Нагадаємо, минулого тижня США офіційно підтвердили, що призупиняють розгортання 4 тисяч американських військових у Польщі. Невдовзі перед тим Трамп анонсував виведення 5000 військових з Німеччини.

У Варшаві заявили, що спробують вплинути на рішення США. Також ця звістка викликала різку критику з боку американських законодавців, стурбованих тим, що президент США Дональд Трамп може відмовитися від підтримки європейських союзників.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що розгортання американських військ у Польщі відкладено, але додав, що неправильно стверджувати, ніби контингент виводять з Європи.