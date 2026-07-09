В Литве уверены в "позитивных" решениях по военному контингенту США в стране

Министр обороны Литвы Робертас Каунас считает, что одобрение Белым домом постоянного присутствия американских войск в Польше является позитивным сигналом в вопросе размещения солдат США в Литве.

Об этом он заявил в комментарии LRT, пишет "Европейская правда".

Каунас уточнил, что в настоящее время ротация американских военных в Европе пересматривается, но процесс близится к завершению, поэтому конкретные сроки и даты будут объявлены в ближайшее время.

"Если в Польше приняты положительные решения, то вполне естественно можно сделать вывод, что положительные решения будут и в Литве", – заявил министр.

Глава Минобороны Литвы заявил, что обсуждал эту тему с командующим силами НАТО в Европе генералом Алексом Гринкевичем и политическим руководством Соединенных Штатов и получил положительные новости.

О том, что Вашингтон одобрил постоянное присутствие военных в Польше, на прошлой неделе сообщил советник президента Кароля Навроцкого по вопросам внешней политики Марчин Пшидач после встречи с госсекретарем США Марко Рубио.

В настоящее время в Польше дислоцировано около 10 тысяч американских военных – это второй по численности контингент США в Европе после Германии. Однако большинство этих военных дислоцировано на ротационной, а не на постоянной основе.

Этим летом в Литве завершилась ротация более 1 000 американских военнослужащих. Они покинули страну на фоне пересмотра Вашингтоном развертывания вооруженных сил в Европе.

США регулярно дислоцировали в Литве батальоны военнослужащих с 2019 года. После начала российского вторжения в Украину Вашингтон изменил статус своих войск в Литве на непрерывное ротационное дислоцирование.

Напомним, ранее в мае США озадачили Варшаву и других союзников неожиданной отменой планового развертывания в Польше 4 тысяч военнослужащих, что вызвало критику и внутри США.

Однако впоследствии президент США Дональд Трамп заявил о намерении отправить в Польшу 5 тысяч американских военных, упомянув о своих дружеских отношениях с президентом Каролем Навроцким.