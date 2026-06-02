У Литві кажуть, що США обіцяли заміну американським військовим, у яких завершується ротація

Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що має запевнення американської сторони щодо того, що на заміну військовим, у яких завершується ротація, прибудуть інші – хоча поки невідомо, коли саме.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Робертас Каунас на запитання журналістів щодо подальшого перебування американських військових в країні сказав, що відповідне запевнення з боку США є, але деталі залишаються невизначеними.

"Коли саме, з якими спроможностями, у якій чисельності – усе це буде оголошено пізніше", – прокоментував він.

"Балтійський регіон вкрай важливий і для НАТО, і для США. Вони бачать, які інвестиції ми зробили, а наші показники витрат на оборону наводяться як зразкові… У нас сильна співпраця, з усіх сторін є розуміння", – додав міністр.

Робертас Каунас зазначив, що кілька днів тому говорив про питання присутності американських військ з очільником Пентагону Пітом Гегсетом у Сінгапурі.

Днями з Литви поїдуть понад 1000 американських військових, у яких завершується ротація.

На тлі того, що США переглядають присутність своїх сил у Європі, заміна цієї групи новою може бути довшою, ніж зазвичай.

Американські сили регулярно перебували у Литві з 2019 року, після повномасштабного нападу Росії на Україну Вашингтон запровадив принцип постійної ротаційної присутності. Зазвичай це групи чисельністю понад 1000 осіб з різним озброєнням і технікою.

Нагадаємо, раніше у травні США спантеличили Варшаву та інших союзників несподіваним скасуванням планового розгортання у Польщі 4 тисяч військовослужбовців, що викликало критику і всередині США.

Проте згодом президент США Дональд Трамп заявив про наміри відправити до Польщі 5 тисяч американських військових, згадавши про свої дружні відносини з президентом Каролем Навроцьким.

За даними ЗМІ, Штати хочуть скоротити військову присутність у Європі швидше, ніж передбачалося.