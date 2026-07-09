Очільник МЗС Польщі попередив про можливі нові провокації Росії

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що у Варшави є інформація, що Росія "знову щось планує".

Про це він сказав у четвер, 9 липня, під час спільної із главою МЗС Франції пресконференції, передає RMF24, пише "Європейська правда".

У Сікорського попросили прокоментувати нещодавні повідомлення у ЗМІ щодо потенційної загрози від Росії.

"Росіяни знову щось планують; у нас є правдива інформація", – сказав він.

За його словами, публічне попередження має стримати Москву від реалізації цих планів.

Глава польського МЗС зазначив, що не може коментувати дані розвідки, однак наголосив, що Росія вже давно веде проти Польщі та Франції гібридну війну.

За його словами, йдеться про кібератаки на державні системи, спроби збору інформації про критичну інфраструктуру за допомогою суден "тіньового флоту", підпали, диверсії на залізниці, атаки безпілотниками.

Сікорський також нагадав, що перед повномасштабним вторгненням в Україну Росія нібито готувала провокації під чужим прапором, аби створити привід для початку війни. За його словами, тоді попередження американської розвідки допомогли зірвати ці плани.

"Сьогодні ви повинні повірити нам – не лише мені, а й іншим країнам – що ми маємо правдиву інформацію про те, що росіяни знову щось планують. Мета цих попереджень – відрадити їх від здійснення цих провокацій", – сказав він.

Своєю чергою глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро підтвердив, що Париж також фіксує посилення гібридної активності Росії.

За його словами, Польща та Франція вже чотири роки перебувають у центрі російських гібридних атак, а зі зростанням труднощів Росії на полі бою Москва дедалі частіше вдається до провокацій.

Барро наголосив, що відповіддю союзників має залишатися подальший тиск на Росію та продовження фінансової й військової підтримки України.

За даними ЗМІ, Сполучені Штати нібито передали Варшаві попередження про те, що у Москві розглядають збройну провокацію проти Польщі, щоб "випробувати рішучість НАТО".

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про побоювання щодо можливої російської провокації, метою якої є "випробувати рішучість НАТО".

Перед цим латвійська розвідка також повідомила, що Росія готує можливі провокації проти країн Балтії або Польщі, зокрема атаки з використанням безпілотників та інші гібридні дії, щоб змусити країни НАТО припинити підтримку України.