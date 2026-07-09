Глава МИД Польши предупредил о возможных новых провокациях со стороны России

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что у Варшавы есть информация о том, что Россия "снова что-то затевает".

Об этом он сказал в четверг, 9 июля, во время совместной пресс-конференции с главой МИД Франции, передает RMF24, пишет "Европейская правда".

Сикорского попросили прокомментировать недавние сообщения в СМИ о потенциальной угрозе со стороны России.

"Россияне снова что-то планируют; у нас есть достоверная информация", – сказал он.

По его словам, публичное предупреждение должно удержать Москву от реализации этих планов.

Глава польского МИД отметил, что не может комментировать данные разведки, однако подчеркнул, что Россия уже давно ведет против Польши и Франции гибридную войну.

По его словам, речь идет о кибератаках на государственные системы, попытках сбора информации о критической инфраструктуре с помощью судов "теневого флота", поджогах, диверсиях на железной дороге, атаках беспилотниками.

Сикорский также напомнил, что перед полномасштабным вторжением в Украину Россия якобы готовила провокации под чужим флагом, чтобы создать повод для начала войны. По его словам, тогда предупреждения американской разведки помогли сорвать эти планы.

"Сегодня вы должны поверить нам – не только мне, но и другим странам – что у нас есть достоверная информация о том, что россияне снова что-то планируют. Цель этих предупреждений – отговорить их от осуществления этих провокаций", – сказал он.

В свою очередь глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро подтвердил, что Париж также фиксирует усиление гибридной активности России.

По его словам, Польша и Франция уже четыре года находятся в центре российских гибридных атак, а с ростом трудностей России на поле боя Москва все чаще прибегает к провокациям.

Барро подчеркнул, что ответом союзников должно оставаться дальнейшее давление на Россию и продолжение финансовой и военной поддержки Украины.

По данным СМИ, Соединенные Штаты якобы передали Варшаве предупреждение о том, что в Москве рассматривают возможность вооруженной провокации против Польши, чтобы "проверить решимость НАТО".

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о опасениях относительно возможной российской провокации, целью которой является "проверить решимость НАТО".

Ранее латвийская разведка также сообщила, что Россия готовит возможные провокации против стран Балтии или Польши, в частности атаки с использованием беспилотников и другие гибридные действия, чтобы заставить страны НАТО прекратить поддержку Украины.