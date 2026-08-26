У Кремлі пояснили візит глави ЦРУ до Москви

У Кремлі заявили, що візит глави ЦРУ Джона Реткліффа до Москви 25 серпня пов’язаний із контактами між спецслужбами РФ і США.

Про це заявив The Washington Post речник Кремля Дмитрій Пєсков, повідомляє "Європейська правда".

У відповідь на запитання про мету візиту Реткліффа Пєсков повідомив, що він був пов’язаний із "контактами між спецслужбами".

Водночас Пєсков відмовився надати будь-які додаткові подробиці.

Раніше у вівторок він заявив, що Кремль не має інформації про американський військовий літак, який прибув до московського міжнародного аеропорту "Внуково".

За його словами, російська сторона не планує зустрічатися з представниками адміністрації США цього тижня.

Першим про поїздку Реткліффа повідомив телеканал CBS. Новина про його поїздку з’явилася після того, як у московському аеропорту було помічено транспортний літак ВПС США Boeing C-17A Globemaster III, а також кортеж американських дипломатів.

За даними The Wall Street Journal, директор ЦРУ Джон Реткліфф приїхав до Москви, оскільки американська сторона зібрала розвіддані про ранні приготування Росії до можливої військової мобілізації.

За інформацією джерел, Вашингтон попросив Київ деякий час не атакувати Москву і Санкт-Петербург на тлі візиту глави ЦРУ.