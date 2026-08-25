WSJ дізналось, з чим може бути пов’язаний візит глави ЦРУ до Росії

Директор ЦРУ Джон Реткліфф приїхав до Москви, оскільки американська сторона зібрала розвіддані про ранні приготування Росії до можливої військової мобілізації.

Про це йдеться у публікації The Wall Street Journal, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначає видання, США зібрали розвідувальні дані, що свідчать про ранні приготування Росії до можливої військової мобілізації для війни проти України та плани щодо перевірки рішучості НАТО.

Аналітики вважають, що Реткліфф міг зустрітися з кремлівським правителем Владіміром Путіним, щоб висловити попередження.

Першим про поїздку Реткліффа повідомив телеканал CBS. Новина про його поїздку з’явилася після того, як у московському аеропорту було помічено транспортний літак ВПС США Boeing C-17A Globemaster III, а також кортеж американських дипломатів.

Згодом стало відомо про прохання американської сторони до України утриматись від ударів по РФ на час візиту делегації США.

Востаннє глава ЦРУ особисто відвідував Росію у листопаді 2021 року. Тоді Вільям Бернс прибув до Москви, щоб на найвищому рівні попередити Кремль: США знають про підготовку масштабного вторгнення в Україну.