В Кремле объяснили визит главы ЦРУ в Москву

В Кремле заявили, что визит главы ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву 25 августа связан с контактами между спецслужбами РФ и США.

Об этом сообщил The Washington Post пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает "Европейская правда".

В ответ на вопрос о цели визита Ретклиффа Песков сообщил, что он был связан с "контактами между спецслужбами".

В то же время Песков отказался предоставить какие-либо дополнительные подробности.

Ранее во вторник он заявил, что Кремль не располагает информацией об американском военном самолете, прибывшем в московский международный аэропорт "Внуково".

По его словам, российская сторона не планирует встречаться с представителями администрации США на этой неделе.

Первым о поездке Ретклиффа сообщил телеканал CBS. Новость о его поездке появилась после того, как в московском аэропорту был замечен транспортный самолет ВВС США Boeing C-17A Globemaster III, а также кортеж американских дипломатов.

По данным The Wall Street Journal, директор ЦРУ Джон Ретклифф прибыл в Москву, поскольку американская сторона собрала разведданные о ранних приготовлениях России к возможной военной мобилизации.

По информации источников, Вашингтон попросил Киев на некоторое время воздержаться от атак на Москву и Санкт-Петербург на фоне визита главы ЦРУ.