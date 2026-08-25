ЗМІ: в Україні уточнили, що США просили не атакувати Москву і Санкт-Петербург

Вашингтон попросив Київ деякий час не атакувати Москву і Санкт-Петербург на тлі ймовірного візиту глави ЦРУ Джона Реткліффа до РФ.

Про це стало відомо "Суспільному" від джерел в українських владних колах, повідомляє "Європейська правда".

ЗМІ раніше повідомили про прибуття очільника ЦРУ до столиці РФ із посиланням на американських посадовців.

Згодом стало відомо про прохання американської сторони до України утриматись від ударів по РФ на час візиту делегації США.

Джерела "Суспільного" підтвердили цю інформацію, а також уточнили, що окрім Москви, США просили Україну не атакувати й Санкт-Петербург.

Першим про поїздку Реткліффа повідомив телеканал CBS. Новина про його поїздку з’явилася після того, як у московському аеропорту було помічено транспортний літак ВПС США Boeing C-17A Globemaster III, а також кортеж американських дипломатів.

Востаннє глава ЦРУ особисто відвідував Росію у листопаді 2021 року. Тоді Вільям Бернс прибув до Москви, щоб на найвищому рівні попередити Кремль: США знають про підготовку масштабного вторгнення в Україну.