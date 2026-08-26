Зеленський нагородив Маска орденом Свободи

Президент Володимир Зеленський нагородив американського мільярдера, підприємця Ілона Маска орденом Свободи.

Про це йдеться в указі глави держави від 26 серпня, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з текстом указу, Ілона Маска нагороджено орденом Свободи "за визначні особисті заслуги у захисті життя людей та свободи, розвиток відносин між народами України і Сполучених Штатів Америки".

"Нагородити орденом Свободи Маска Ілона – підприємця, інженера, керівника компаній "СпейсЕкс" та "Тесла", Сполучені Штати Америки", – йдеться в указі президента.

За даними медіа, під час зустрічі у Білому домі з президентом США 28 липня президент Володимир Зеленський попросив американського колегу Дональда Трампа звернутися з проханням до Ілона Маска надати Україні дозвіл використовувати Starlink на території Росії для ураження пускових установок балістичних ракет.

7 серпня видання The Atlantic повідомило, що Маск поки відмовляється надати Україні можливість використання Starlink на російській території.

Також медіа повідомляли, що з моменту свого звільнення з посади міністра оборони Михайло Федоров намагається через неформальні канали звернутися до Маска, який поки що відмовляється поступитися.

Узимку Ілон Маск відгукнувся на запит тогочасного міністра оборони Федорова допомогти вирішити проблему використання Starlink на російських ударних БпЛА. 5 лютого у росіян масово перестали працювати термінали Starlink.

У березні 2025 року Маск заявив, що ніколи не відключить мережу Starlink для українських військових, хай він і не згоден з політикою України. Маск сказав про це після своєї заяви, що українська лінія фронту обвалиться, якщо він відключить Starlink.