ЗМІ дізналися про прохання Зеленського до Трампа щодо Starlink на території Росії

Під час закритих переговорів у Білому домі 28 липня президент Володимир Зеленський попросив надати Україні дозвіл використовувати систему Starlink на території Росії для ураження пускових установок балістичних ракет.

Про це стало відомо виданню The Atlantic, повідомляє "Європейська правда".

Ця ідея, про яку раніше не повідомлялося, пропонує США шлях для уникнення постачання Україні ракет-перехоплювачів до систем Patriot, запаси яких через війну в Ірані різко скоротилися. Натомість Україна розширить використання іншої американської технології: мережі супутникового зв’язку Starlink, яку контролює Ілон Маск.

За словами двох посадовців, які говорили на умовах анонімності, Зеленський попросив Трампа домогтися дозволу Маска на використання Starlink для наведення ударів дронів на території Росії. Третій посадовець також підтвердив прохання Зеленського.

Дотепер Маск дозволяв Україні використовувати Starlink лише на власній території, зокрема в Криму та інших регіонах, окупованих Росією. Натомість компанія Маска SpaceX обмежила використання Starlink на території Росії.

На переговорах із Трампом у вівторок Зеленський пояснив необхідність вражати малі та мобільні цілі на території РФ, такі як батареї балістичних ракет, які російські війська використовували для ударів по містах по всій Україні.

Під час свого візиту до США цього тижня Зеленський просив про зустріч із Маском, щоб обговорити свій план ураження цих пускових установок, але, за словами однієї з осіб, причетних до переговорів, мільярдер відхилив запрошення.

В ході зустрічі в Білому домі Трамп сказав своєму українському колезі, що розгляне ці прохання, але не вказав, чи погодиться на них зрештою, як повідомив один із посадовців.

Один із посадовців повідомив, що остаточне рішення Трампа щодо пропозиції Зеленського, ймовірно, значною мірою залежатиме від того, чи вважатиме президент США, що це може допомогти прискорити завершення конфлікту. Якщо він вважатиме, що використання Starlink дасть змогу Україні змусити Путіна сісти за стіл переговорів, то Трамп, можливо, підтримає цю пропозицію. Але якщо він вважатиме, що це лише загострить ситуацію, то, ймовірно, не підтримає, повідомив один із посадовців.

Зеленський також наголосив Трампу, що Україні потрібно протидіяти ракетній загрозі до настання зими, коли Росія може знову спробувати вивести з ладу українську енергосистему та системи опалення, повідомили двоє посадовців, обізнаних із перебігом переговорів.

Нагадаємо, на початку липня на полях саміту НАТО президент США сказав українському лідеру Володимиру Зеленському, що Штати нададуть Україні право виготовляти ракети до Patriot.

Однак у свіжому інтерв’ю FT Трамп заявив, що ще не вирішив, чи дозволить Україні виробляти ракети-перехоплювачі.