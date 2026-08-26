Зеленский наградил Маска орденом Свободы

Президент Владимир Зеленский наградил американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска орденом Свободы.

Об этом говорится в указе главы государства от 26 августа, сообщает "Европейская правда".

Согласно тексту указа, Илон Маск награжден орденом Свободы "за выдающиеся личные заслуги в защите жизни людей и свободы, развитие отношений между народами Украины и Соединенных Штатов Америки".

"Наградить орденом Свободы Маска Илона – предпринимателя, инженера, руководителя компаний "СпейсЭкс" и "Тесла", Соединенные Штаты Америки", – говорится в указе президента.

По данным СМИ, во время встречи в Белом доме с президентом США 28 июля президент Владимир Зеленский попросил американского коллегу Дональда Трампа обратиться к Илону Маску с просьбой предоставить Украине разрешение на использование Starlink на территории России для поражения пусковых установок баллистических ракет.

7 августа издание The Atlantic сообщило, что Маск пока отказывается предоставить Украине возможность использования Starlink на российской территории.

Также СМИ сообщали, что с момента своего увольнения с поста министра обороны Михаил Федоров пытается через неформальные каналы обратиться к Маску, который пока отказывается пойти на уступки.

Зимой Илон Маск откликнулся на запрос тогдашнего министра обороны Федорова помочь решить проблему использования Starlink на российских ударных БПЛА. 5 февраля у россиян массово перестали работать терминалы Starlink.

В марте 2025 года Маск заявил, что никогда не отключит сеть Starlink для украинских военных, пусть даже он и не согласен с политикой Украины. Маск сказал об этом после своего заявления о том, что украинская линия фронта рухнет, если он отключит Starlink.