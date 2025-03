Маск пообіцяв не відключати Україні Starlink навіть за незгоди з політикою Києва

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що ніколи не відключить мережу Starlink для українських військових, хай він і не згоден з політикою України.

Про це він написав у своїй соцмережі X (Twitter), передає "Європейська правда.

Маск зазначив, що без Starlink українські лінії зв'язку зруйнувалися б, оскільки росіяни можуть заглушити всі інші комунікації.

"Щоб бути гранично ясним, незалежно від того, наскільки я не згоден з політикою України, Starlink ніколи не вимкне свої термінали", – заявив Маск.

"Ми б ніколи не пішли на таке і не використали б це як розмінну монету", – наголосив він.

Exactly!



To be extremely clear, no matter how much I disagree with the Ukraine policy, Starlink will never turn off its terminals.



I am simply stating that, without Starlink, the Ukrainian lines would collapse, as the Russians can jam all other communications!



We would never…