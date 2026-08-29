Туск: Росія готується до ескалації, найближчі 7-8 місяців будуть критичними

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про наявність сигналів про серйозну підготовку Росії до ескалації, а найближчі сім-вісім місяців можуть стати критичними для безпеки України, Польщі, та всього регіону.

Заяву очільника польського уряду наводить "Укрінформ", повідомляє "Європейська правда".

Польського прем’єра запитали, зокрема, про нещодавній візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви. У відповідь на це Туск заявив, що Польща перебуває у постійному контакті з керівництвом ЦРУ і не була захоплена зненацька інформацією про активність Реткліффа.

"Ми перебуваємо у постійному контакті з керівництвом ЦРУ, тому нас не дивують жодні відомості щодо дій і заходів, які проводить глава ЦРУ", – зазначив польський прем’єр.

За словами Туска, у питаннях безпеки частина інформації має залишатися конфіденційною, однак це не означає, що суспільство потрібно позбавляти інформації про найважливіші загрози.

Він підкреслив, що наразі йдеться вже не лише про візит директора ЦРУ до Москви.

За його словами, протягом останніх тижнів з’являються численні публічні сигнали про підготовку Росії до ескалації.

"Відомо, що Росія дуже серйозно готується до ескалації напруженості – як у війні з Україною, так і в усьому регіоні, і що для Росії ця осінь та зима мають бути ключовими", – підкреслив Туск.

За даними ЗМІ, Реткліфф під час візиту до Москви попередив російських посадовців, щоб вони не загострювали конфлікт із союзниками США по НАТО, зокрема з Естонією, Латвією та Литвою.

У середу вранці в радіоінтерв’ю президент США Дональд Трамп спростував припущення, що Реткліфф здійснив цю поїздку, аби переконати Путіна не випробовувати рішучість НАТО та не нападати на Велику Британію, яка цього тижня пообіцяла посилити свою підтримку України. Трамп назвав візит "напіврутинним", але визнав, що його метою було завершення війни.

"Мені не хочеться розчаровувати людей. Ми хотіли б, щоб війна з Україною закінчилася", – сказав він.

В Кремлі заявили, що візит глави ЦРУ пов’язаний із контактами між спецслужбами РФ і США.