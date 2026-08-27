ЗМІ: глава ЦРУ під час візиту до Москви застерігав від атаки на союзників по НАТО

Директор ЦРУ Джон Реткліфф під час візиту до Москви попередив російських посадовців, щоб вони не загострювали конфлікт із союзниками США по НАТО, зокрема з Естонією, Латвією та Литвою.

Про це стало відомо виданню Politico від власних джерел на умовах анонімності, пише "Європейська правда".

Керівник розвідки США також скористався поїздкою до російської столиці у вівторок, щоб закликати Росію зменшити військову та економічну підтримку Ірану, повідомило неназване джерело та британський посадовець, обізнаний з подробицями.

Видання нагадує, що наприкінці 2021 року керівник розвідки тодішнього президента Джо Байдена Білл Бернс попередив правителя Росії Владіміра Путіна про небезпеку вторгнення в Україну. Через три місяці російські війська перетнули кордон.

Останніми тижнями Росія виступила з низкою погроз на адресу країн НАТО, які підтримують Україну, що викликало побоювання, що Москва може вдатися до нових агресивних заходів гібридної війни або обмежених військових дій проти союзників по НАТО.

"Мета його зустрічі полягала насамперед у тому, щоб попередити Росію про неприпустимість будь-яких дій, що можуть призвести до ескалації конфлікту, проти країн Балтії", – зазначив джерело, обізнане з цим питанням.

Раніше в середу видання The Wall Street Journal повідомило, що під час свого візиту Реткліфф застеріг Росію від нападу на країни НАТО, не наводячи при цьому додаткових подробиць.

У середу вранці в радіоінтерв’ю Трамп спростував припущення, що Реткліфф здійснив цю поїздку, аби переконати Путіна не випробовувати рішучість НАТО та не нападати на Велику Британію, яка цього тижня пообіцяла посилити свою підтримку України. Трамп назвав візит "напіврутинним", але визнав, що його метою було завершення війни.

"Мені не хочеться розчаровувати людей. Ми хотіли б, щоб війна з Україною закінчилася", – сказав він.

В Кремлі заявили, що візит глави ЦРУ пов’язаний із контактами між спецслужбами РФ і США.