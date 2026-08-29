Туск: Россия готовится к эскалации, ближайшие 7–8 месяцев будут критическими

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о наличии сигналов, свидетельствующих о серьезной подготовке России к эскалации, а ближайшие семь–восемь месяцев могут стать критическими для безопасности Украины, Польши и всего региона.

Заявление главы польского правительства приводит "Укринформ", сообщает "Европейская правда".

Польского премьера спросили, в частности, о недавнем визите директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву. В ответ на это Туск заявил, что Польша находится в постоянном контакте с руководством ЦРУ и не была застигнута врасплох информацией об активности Ретклиффа.

"Мы находимся в постоянном контакте с руководством ЦРУ, поэтому нас не удивляют никакие сведения о действиях и мерах, которые предпринимает глава ЦРУ", – отметил польский премьер.

По словам Туска, в вопросах безопасности часть информации должна оставаться конфиденциальной, однако это не означает, что общество нужно лишать информации о важнейших угрозах.

Он подчеркнул, что сейчас речь идет уже не только о визите директора ЦРУ в Москву.

По его словам, в течение последних недель появляются многочисленные публичные сигналы о подготовке России к эскалации.

"Известно, что Россия очень серьезно готовится к эскалации напряженности – как в войне с Украиной, так и во всем регионе, и что для России эта осень и зима должны стать ключевыми", – подчеркнул Туск.

По данным СМИ, Ретклифф во время визита в Москву предупредил российских чиновников, чтобы они не обостряли конфликт с союзниками США по НАТО, в частности с Эстонией, Латвией и Литвой.

В среду утром в радиоинтервью президент США Дональд Трамп опроверг предположение, что Ретклифф совершил эту поездку, чтобы убедить Путина не испытывать решимость НАТО и не нападать на Великобританию, которая на этой неделе пообещала усилить свою поддержку Украины. Трамп назвал визит "полурутинным", но признал, что его целью было завершение войны.

"Мне не хочется разочаровывать людей. Мы хотели бы, чтобы война с Украиной закончилась", – сказал он.

В Кремле заявили, что визит главы ЦРУ связан с контактами между спецслужбами РФ и США.