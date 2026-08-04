В Італії стався землетрус в районі Пізи

В Італії близько 10:15 ранку жителі Північної Тоскани відчули землетрус, магнітуда якого склала 4,3.

Про це повідомляє Il Sole 24 Ore, інформує "Європейська правда".

Поштовхи відчувались у провінціях Лукка, Піза та Масса-Каррара. Епіцентр землетрусу знаходився за 7 км від Пізи, на глибині 8 км.

Губернатор Еудженіо Джані зазначив, що "наразі тривають перевірки за допомогою регіональної системи".

"Сильний поштовх відчувався по всій північній Тоскані", – вказав він.

У Пізі на диспетчерську пожежної служби надійшло чимало дзвінків, які підтверджували, що епіцентр землетрусу був у Луцці. У державних установах у центрі Пізи десятки людей вибігли на вулиці.

Оперативний штаб при Департаменті цивільного захисту підтримує зв’язок із місцевими відділеннями Національної служби цивільного захисту.

Поштовхи були чітко відчутні жителям, але, згідно з попередніми оцінками, проведеними після події, жертв серед людей та матеріальних збитків немає.

Нагадаємо, ввечері 31 липня поблизу Неаполя стався землетрус магнітудою 4,7 – найсильніший у цьому районі за останні роки.

У східній частині Туреччини вранці 19 липня стався землетрус магнітудою 5,0.

А вранці 20 травня у районі Батталгазі турецької провінції Малатья стався землетрус магнітудою 5,6.