У районі Неаполя стався потужний землетрус: є руйнування та поранені

Поблизу Неаполя ввечері 31 липня стався землетрус магнітудою 4,7 – найсильніший у цьому районі за останні роки.

Про це повідомило італійське агентство Ansa, пише "Європейська правда".

Внаслідок підземних поштовхів постраждала щонайменше 21 людина, двоє перебувають у тяжкому стані.

Основний поштовх стався о 19:46 за місцевим часом. Його найсильніше відчули в Поццуолі, але також відчували і в Неаполі. Після нього сейсмологи зафіксували близько 30 повторних поштовхів. Найсильніший афтершок мав магнітуду 3,8.

У Поццуолі люди масово залишали свої будинки. Багато мешканців вирішили провести ніч просто неба, побоюючись нових поштовхів.

На одній з вулиць обвалилася частина стіни житлового будинку, великі камені впали на припарковані автомобілі та пошкодили їх.

фото: ANSA

фото: ANSA

Також зафіксували численні обвали карнизів і штукатурки, а на фасадах будівель з'явилися тріщини. Загиблих унаслідок руйнувань не зафіксовано.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні стежить за розвитком ситуації. Голова Департаменту цивільного захисту Фабіо Чичильяно скликав кризовий штаб для координації рятувальних робіт.

У місті Поццуолі розгорнули центр тимчасового розміщення на 185 місць для людей, які не можуть повернутися до своїх осель.

Через землетрус також тимчасово зупинили рух поїздів у залізничному вузлі Неаполя, включно з лініями високошвидкісного сполучення. Фахівці перевіряють стан інфраструктури, після чого рух буде відновлено за умови підтвердження її безпечності.

У східній частині Туреччини вранці 19 липня стався землетрус магнітудою 5,0.

А вранці 20 травня у районі Батталгазі турецької провінції Малатья стався землетрус магнітудою 5,6.