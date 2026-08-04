В Италии произошло землетрясение в районе Пизы

В Италии около 10:15 утра жители Северной Тосканы ощутили землетрясение магнитудой 4,3.

Об этом сообщает Il Sole 24 Ore, передает "Европейская правда".

Толчки ощущались в провинциях Лукка, Пиза и Масса-Каррара. Эпицентр землетрясения находился в 7 км от Пизы, на глубине 8 км.

Губернатор Эудженио Джани отметил, что "в настоящее время проводятся проверки с помощью региональной системы".

"Сильный толчок ощущался по всей северной Тоскане", – указал он.

В Пизе в диспетчерскую пожарной службы поступило немало звонков, подтверждавших, что эпицентр землетрясения находился в Лукке. В государственных учреждениях в центре Пизы десятки людей выбежали на улицы.

Оперативный штаб при Департаменте гражданской защиты поддерживает связь с местными отделениями Национальной службы гражданской защиты.

Толчки были отчетливо ощутимы жителями, но, согласно предварительным оценкам, проведенным после происшествия, жертв среди людей и материального ущерба нет.

Напомним, вечером 31 июля вблизи Неаполя произошло землетрясение магнитудой 4,7 – самое сильное в этом районе за последние годы.

В восточной части Турции утром 19 июля произошло землетрясение магнитудой 5,0.

А утром 20 мая в районе Батталгази турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 5,6.