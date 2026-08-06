Прем'єр Франції очікує на співпрацю політсил у протидії іноземному втручанню у вибори 

Прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню очікує, що різні політсили співпрацюватимуть з урядом задля протидії іноземному втручанню у президентську кампанію.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

За словами Лекорню, боротьба проти іноземного втручання та захист демократичних засад є пріоритетом для уряду.

Він нагадав, що в червні скликав представників політичних партій і звернувся до них із проханням надати свої пропозиції щодо такої протидії. Не всі з них ще відповіли.

"Система виявлення, яку ми запровадили, працює: вже виявлено кілька випадків іноземного втручання, спрямованих проти кандидатів, і щоразу відповідних осіб негайно про це повідомляли", – розповів прем'єр.

Також він згадав про законопроєкт, спрямований на подальше посилення засобів захисту, зокрема шляхом потроєння покарань за створення фейкових матеріалів під час виборчої кампанії.

"Я поділяю думку, що це питання заслуговує на спільну роботу. Саме таку роботу ми розпочали в Матіньйоні (резиденція прем'єра Франції, – ред.) і продовжимо після літніх канікул разом з усіма політичними партіями", – написав Лекорню.

Він відповідав на допис лівого політика Жана-Люка Меланшона про те, що експрем'єр Габріель Атталь став об’єктом російського втручання.

З кінця липня Росія запустила онлайн-кампанії з дезінформації, спрямовані проти трьох офіційно оголошених або потенційних кандидатів у президенти. Першими об’єктами стали Едуар Філіп, голова партії "Горизонти" (Horizons), та Рафаель Глюксман, лідер "Громадської площі" (Place publique). У середу до цього списку долучився Габріель Атталь, голова партії "Відродження" (Renaissance).

Нагадаємо, 29 липня у Франції видали ордер на депортацію Ксенії Федорової, яка в минулому очолювала французьку службу російського державного телеканалу RT, а після того продовжувала з’являтися на деяких ресурсах як коментаторка, поширюючи проросійські наративи.

3 серпня суд відхилив її апеляцію на рішення щодо її видворення з країни та заморожування її активів.