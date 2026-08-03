У Франції суд відхилив апеляцію ексочільниці RT France щодо її видворення

У понеділок Адміністративний суд Парижа відхилив апеляцію російської пропагандистки та колишньої керівниці телеканалу RT France Ксенії Федорової проти її видворення з країни та заморожування її активів.

Про це повідомляє AFP, інформує "Європейська правда".

У заяві суду йдеться, що Федорова не змогла довести, що постанова про виїзд із Франції матиме "серйозні особисті наслідки".

Федорова, яка також писала для газети Le Journal du Dimanche, заявила, що Франція наказала провести її вислання за "надзвичайною процедурою".

За інформацією джерела, наближеного до справи, її помістили під домашній арешт.

Франція також заявила, що заморожує активи Федорової на шість місяців.

Роботодавці Федорової заявили цього тижня, що були вражені, дізнавшись про наказ про видворення, який, на їхню думку, є "особливо серйозним порушенням свободи слова".

Глава МВС Франції Лоран Нуньєс заявив, що наказ є "повністю обґрунтованим".

"Він пов’язаний із численними її заявами, які систематично повторюють кремлівську пропаганду щодо причетності Франції до подій в Україні, а також причин і мотивів російської агресії в Україні", – сказав він.

Нагадаємо, 29 липня Міністерство внутрішніх справ Франції видало ордер на депортацію Ксенії Федорової.

З 2017 по 2023 рік Федорова очолювала французьку службу російського державного телеканалу RT. Париж заборонив його діяльність після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Після цього журналістка залишилася у Франції, отримавши посаду коментатора для видань у медіаімперії консервативного мільярдера Вінсента Боллоре. Вона регулярно з'являється на телеканалі CNews, радіо Europe 1 та веде колонку для Le Journal du Dimanche, поширюючи російську пропаганду про Україну та її західних партнерів.

У лютому повідомлялося, що Управління з регулювання аудіовізуальних та цифрових комунікацій Франції (ARCOM) заблокує доступ до 35 вебсайтів російських ЗМІ і теле- та радіостанцій через стримінгові платформи відповідно до санкцій ЄС.

Раніше країни G7 запевнили, що бачать спроби Росії маніпулювати громадською думкою на Заході через свого пропагандистського мовника RT.