У Франції помітили два випадки інформаційної операції РФ проти ймовірних кандидатів на виборах

Французький політик, депутат Європарламенту і ймовірний кандидат на президентських виборах 2027 року Рафаель Глюксманн заявив, що став ціллю дезінформаційної кампанії РФ; перед тим таку кампанію зафіксували щодо популярного мера Гавру Едуара Філіппа.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Глюксманн повідомив, що Генеральний секретаріат оборони і нацбезпеки проінформував його про те, що він став ціллю інформаційної атаки з боку групи Storm1516, яку пов’язують з колишнім ГРУ (зараз – Головне управління ГШ ЗС РФ).

"Мета цього – запустити розповсюдження цілковитої брехні, щоб очорнити репутацію осіб, яких російський режим вважає недружніми", – заявив він.

На сайті-сміттярці, що візуально уподібнився до онлайн-медіа Blast, опублікували інформацію, нібито дружина Глюксманна намагається підкуповувати ЗМІ, щоб "створити позитивний образ" свого чоловіка перед виборами. На ньому також "вкрали" ідентичності таких журналістів, як співзасновник Mediapart Едві Пленель, у матеріалах використовуються сфабриковані документи.

"Ця атака – лише провісник того, що буде далі. Кампанія 2027 року буде супроводжуватися масштабними втручаннями… Ми не дозволимо, щоб недружні зовнішні сили "вкрали" вибори, настільки визначальні для майбутнього Франції", – заявив євродепутат.

Рафаель Глюксманн – один з політиків, що активно висловлюються на підтримку України.

Раніше наприкінці липня помітили дезінформаційну операцію цієї ж групи проти Едуара Філіппа – соратника Макрона й колишнього прем’єра, нині популярного мера Гавру й очікуваного кандидата на майбутніх президентських виборах. Щодо нього запустили неправдиву інформацію про його стан здоров’я.

Мережу Storm1516 пов’язують з численними дезінформаційними кампаніями у Франції та інших країнах Європи. Французька профільна служба Viginum вважає її причетною до 205 подібних епізодів за період з липня 2023 року.

Нагадаємо, 29 липня у Франції видали ордер на депортацію Ксенії Федорової, яка в минулому очолювала французьку службу російського державного телеканалу RT, а після того продовжувала з’являтися на деяких ресурсах як коментаторка, поширюючи проросійські наративи.

3 серпня суд відхилив її апеляцію на рішення щодо її видворення з країни та заморожування її активів.

В МЗС України закликали французьких медійників з пильністю ставитися до тверджень колишньої речниці президента України Юлії Мендель, зауваживши, що її заяви систематично перегукуються з наративами російської пропаганди.