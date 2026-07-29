Франція депортує ексочільницю RT France за поширення російської пропаганди

Міністерство внутрішніх справ Франції видало ордер на депортацію Ксенії Федорової, російської пропагандистки та колишньої керівниці телеканалу RT France.

Про це повідомляє France24 з посиланням на МВС, пише "Європейська правда".

За даними французьких ЗМІ, зокрема газети Libération, Федорову звинувачують у тому, що вона сприяла проведенню у Франції кампаній з дезінформації, організованих російською владою з метою "дестабілізації громадського порядку".

З 2017 по 2023 рік Федорова очолювала французьку службу російського державного телеканалу RT. Париж заборонив його діяльність після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Після цього журналістка залишилася у Франції, отримавши посаду коментатора для видань у медіаімперії консервативного мільярдера Вінсента Боллоре. Вона регулярно з'являється на телеканалі CNews, радіо Europe 1 та веде колонку для Le Journal du Dimanche, поширюючи російську пропаганду про Україну та її західних партнерів.

Адвокат Федорової, Емманюель Півніца, заявив, що вона негайно подасть апеляцію на рішення про депортацію.

У лютому повідомлялося, що Управління з регулювання аудіовізуальних та цифрових комунікацій Франції (ARCOM) заблокує доступ до 35 вебсайтів російських ЗМІ і теле-’та радіостанцій через стрімінгові платформи відповідно до санкцій ЄС.

Раніше країни G7 запевнили, що бачать спроби Росії маніпулювати громадською думкою на Заході через свого пропагандистського мовника RT.