Премьер Франции ждет сотрудничества политсил в противодействии вмешательству в выборы

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню рассчитывает, что различные политические силы будут сотрудничать с правительством в целях противодействия иностранному вмешательству в президентскую кампанию.

Об этом он написал в X, передает "Европейская правда".

По словам Лекорню, борьба с иностранным вмешательством и защита демократических принципов являются приоритетом для правительства.

Он напомнил, что в июне созвал представителей политических партий и обратился к ним с просьбой представить свои предложения по такому противодействию. Не все из них пока ответили.

"Система выявления, которую мы внедрили, работает: уже выявлено несколько случаев иностранного вмешательства, направленных против кандидатов, и каждый раз соответствующие лица немедленно об этом уведомлялись", – рассказал премьер.

Также он упомянул о законопроекте, направленном на дальнейшее усиление средств защиты, в частности путем утроения наказаний за создание фейковых материалов во время избирательной кампании.

"Я разделяю мнение, что этот вопрос заслуживает совместной работы. Именно такую работу мы начали в Матиньоне (резиденция премьера Франции, – ред.) и продолжим после летних каникул вместе со всеми политическими партиями", – написал Лекорню.

Он отвечал на пост левого политика Жана-Люка Меланшона о том, что экс-премьер Габриэль Атталь стал объектом российского вмешательства.

С конца июля Россия запустила онлайн-кампании по дезинформации, направленные против трёх официально объявленных или потенциальных кандидатов в президенты. Первыми объектами стали Эдуар Филипп, председатель партии "Горизонты" (Horizons), и Рафаэль Глюксман, лидер партии "Общественная площадь" (Place publique). В среду к этому списку присоединился Габриэль Атталь, председатель партии "Возрождение" (Renaissance).

Напомним, 29 июля во Франции был выдан ордер на депортацию Ксении Федоровой, которая в прошлом возглавляла французскую службу российского государственного телеканала RT, а после этого продолжала появляться на некоторых ресурсах в качестве комментатора, распространяя пророссийские нарративы.

3 августа суд отклонил её апелляцию на решение о её выдворении из страны и замораживании её активов.