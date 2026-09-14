В Польше показали видео с российским дроном на пляже

Региональные польские СМИ опубликовали видео с беспилотником российского происхождения, обнаруженным ранее в тот же день в Балтийском море.

Как пишет "Европейская правда", видео распространило издание Zawsze Pomorze.

Дрон лежит на границе воды и песка. Вокруг него установлена 100-метровая зона безопасности, за пределы которой никто не заходит. Однако полицейские, охраняющие это место, хотят увеличить ее до 300 метров.

"Мы не имеем представления, является ли это лишь учебным дроном или все-таки боевым, наполненным взрывчатыми веществами", – рассказал на месте один из полицейских.

Полковник Яцек Горишевский из Оперативного командования вооруженных сил Польши в беседе с Polsat News заявил, что аппарат, найденный на пляже в Русинове, является "скорее всего беспилотным летательным аппаратом типа "Гербера", вероятнее всего российского производства".

По данным командования, дрон "скорее всего, дрейфовал из международных вод в наши воды".

"С 31 июля наши системы не зафиксировали ни одного нарушения нашего воздушного пространства, поэтому на данный момент невозможно связать это с каким-либо нападением Российской Федерации. Мы также предполагаем, что он просто дрейфовал в наши воды", – сказал полковник Горишевский.

"Его обнаружил гидрографический катер ВМС, который проходил поблизости. Экипаж заметил этот объект, обеспечил его охрану, сообщил в полицию и военную полицию, и сейчас эти службы проводят мероприятия на месте происшествия", – сказал полковник.

Ранее в этот день глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что недалеко от пляжа в Западно-Поморском воеводстве Польши из воды подняли дрон российского происхождения.

Напомним, 13 сентября под ударами РФ оказалась АЗС возле КПП "Ягодин – Дорогуск", также был поражен локомотив поезда "Укрзализныци", стоявшего в 2 км от границы. Незадолго до ударов по тому же маршруту границу пересекал поезд с иностранными гостями.

Премьер-министр Польши Дональд Туск после этих событий созвал экстренное совещание. Он заявил, что ближайшие недели и месяцы станут периодом очень активных действий со стороны России и нельзя исключать более серьезныхатак на польской территории.