У Кремлі привітали пропозицію Трампа про енергетичне перемир’я та озвучили свої очікування

У Кремлі назвали "хорошою" пропозицію президента США Дональда Трампа про те, щоб Росія і Україна зупинили удари по енергооб’єктах одне одного, та заявили, що хотіли б також припинення українських ударів по своїх танкерах у Чорному морі і зняття західних санкцій з російських енергоресурсів.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву речника Кремля Дмитрія Пєскова наводить "Интерфакс".

На запитання журналістів про пропозицію Трампа щодо "енергетичного перемир’я" Пєсков сказав, що у Кремлі "вважають це дуже хорошою ідеєю" та "завжди на боці мирних рішень".

Одночасно він заявив, що безпечні умови роботи для російських НПЗ та збільшення обсягів виробництва нафтопродуктів не вирішує проблеми з тим, щоб вони безперешкодно надходили на світові ринки.

"А для цього потрібно забезпечити безпечне торгове мореплавство для нафтових суден. Київський режим поки не налаштований гарантувати таку безпеку", – заявив речник Кремля.

"І друге, що потрібно робити – звісно, потрібно скасовувати санкції, ці незаконні обмеження на постачання енергоресурсів", – додав Пєсков.

Він зазначив, що Москва "у контакті" з американською стороною стосовно пропозиції Трампа.

Нагадаємо, 14 вересня американський президент Дональд Трамп заявив, що Україна буцімто погодилась не бити по об’єктах російської енергетики, а Росія погодилась зупинити свої удари.

Перед тим він звинуватив Україну у дефіциті дизельного палива на світових ринках через її удари по РФ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова не бити по енергетиці РФ, якщо Росія зробить те саме.