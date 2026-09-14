Зеленський: Україна готова не бити по енергетиці РФ, якщо Росія зробить те саме

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна запропонувала партнерам забезпечити домовленість із Росією, яка зупинить знищення критичної інфраструктури.

Про це він повідомив увечері 14 вересня у соцмережах, передає "Європейська правда".

Такій заяві Зеленського передувало твердження його американського візаві Дональда Трампа щодо того, що Україна погодилася не бити по об’єктах російської енергетики, а також, що Росія начебто "погодилася робити так само".

Зеленський заявив, що Україна запропонувала партнерам забезпечити таку домовленість із Росією, яка зупинить знищення критичної інфраструктури.

"Продовольство, енергетика та інші елементи базового гарантування життя повинні бути під захистом, і російські удари направлені передусім проти цього (...) Україна не впевнена, що Росія має бажання дотримуватись будь-якої домовленості", – зазначив він.

Український президент наголосив: якщо партнери готові забезпечити реальне бажання Росії не бити по електриці, енергетичних об’єктах, критичній інфраструктурі, руху продовольства – то Україна "готова забезпечити відповідну відсутність ударів".

"Щоб це було надійно, довгостроково й мало реальний ефект для життя людей, а не зірвалось після того, як росіяни проведуть свої "вибори" й отримають саме на цей час послаблення напруги щодо бензину й дизелю. Війну треба закінчувати. І деескалаційний крок щодо критичної інфраструктури може бути першим кроком до миру. Очікуємо від партнерів конкретики", – додав Зеленський.

Напередодні Трамп заявив, що закликав президента України припинити удари по російському дизельному паливу.

Що прикметно: ще на початку липня Трамп під час публічної частини зустрічі з Зеленським відзначив, що українські удари по російських НПЗ є ескалацією, здатною привести до кінця війни.

Минулого тижня Трамп заявив, що він мав "чудову" розмову з правителем Росії Володимиром Путіним і що російський лідер хоче укласти угоду, щоб покласти край війні в Україні.

Більше про те, про що домовлялися представники США у Києві, читайте у статті: Любов до "режиму" та завдання від Трампа: про що йшлося на мирних переговорах у Києві.